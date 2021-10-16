В украинской армии начинается «снарядный голод»

Украинская армия испытывает серьезный дефицит артиллерийских снарядов. Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил пропагандист, обслуживающий интересы экс-секретаря Совбеза Украины Александра Турчинова, Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Бутусова, кризис настолько серьезный, что до конца неясно, на сколько часов серьезного боя может хватить боеприпасов.

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«У нас прикрывается руководство словами, что, якобы, боеприпасы у нас есть, мы ведем огонь в ответ. Но за этими словами должна стоять соответствующая технология.

Снаряды есть – это какое количество? На сколько, скажем, часов боя их хватит, тех снарядов, которые у нас есть?

На самом деле, у нас большой кризис с боеприпасами, огромный, который нельзя объявлять в эфире. Но это знает любой военный, – что то, что у нас есть для нашей артиллерии, у нас мизерные запасы, которые требуют срочного пополнения, решения того вопроса в целом.

Также вопрос с боеприпасами на фронте. Трата боеприпасов на фронте ведется по статье: «стабилизационные действия». Так вот, именно на эти нужды выделяется просто мизерное количество, абсолютно недостаточно», – заявил Бутусов.