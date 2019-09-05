В украинской армии обнаружили канал утечки оружия из Донбасса

05.09.2019, Донецк, Александр Гусар

В одной из находящихся в Донбассе бригад ВСУ начата проверка по факту появления оружия, числящегося за данной бригадой, у гражданских лиц вне зоны проведения «ООС».

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По его информации, в 35-й бригаде морской пехоты ВСУ начала работу комиссия в составе сотрудников СБУ и военной службы правопорядка. Причиной проверки стало обнаружение органами правопорядка в центральной и западной частях Украины у гражданских лиц оружия, числящегося на балансе 35-й бригады.

«1 сентября в Харькове был обнаружен схрон оружия и боеприпасов состоящий из 2-х РПГ-26, 3-х автоматов АК-74 и более 5000 патронов к нему. Всё оружие было получено с полевого артиллерийского склада 35-й бригады представителями 18-го батальона морской пехоты, входящего в состав этого соединения. Обнаруженное вооружение проходит по книгам учета как уничтоженное в результате обстрела, а боеприпасы списаны на ведение огня», – рассказал Дмитрий Астрахань.

Он также добавил, что 2-го сентября в Ивано-Франковске сотрудниками СБУ были задержаны представители ДУК «Правый сектор» во время перевозки ими двух едицин РПГ-22 и десяти гранат РГД-5. Всё вооружение также числилось полученным и израсходованным 18-м батальоном морской пехоты.

«В настоящее время сотрудниками СБУ задержаны подозреваемые должностные лица 35-й бригады и 18-го батальона морской пехоты. При этом, в ходе задержания начальника службы РАВ батальона, он попытался покончить жизнь самоубийством, выстрелив себе в грудь, однако выжил и доставлен в военный госпиталь в Мариуполе. Проверка в 35-й бригаде морской пехоты ВФУ продолжается», – сказал в заключение представитель оборонного ведомства.