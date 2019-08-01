01.08.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Украина
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В украинской армии обнаружили массовую пропажу иностранных аптечек

Комиссия оперативно-тактической группировки «Север», помимо прочих нарушений, выявила в одной из бригад ВСУ, находящейся в зоне проведения «ООС», пропажу большого числа индивидуальный медицинских аптечек иностранного производства.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с многочисленными жалобами военнослужащих 14-й бригады ВСУ 30 июля в зону ответственности соединения прибыл с проверкой командующий ОТГ «Север» генерал-майор Олег Микац. В ходе проверки продовольственного и вещевого обеспечения военнослужащих, а также их бытовых условий были выявлены многочисленные нарушения», – рассказал он.

При этом представитель оборонного ведомства отметил, что комиссией медицинской службы, прибывшей в соединение 31 июля, была выявлена пропажа 80 индивидуальных аптечек, предоставленных иностранными государствами в качестве помощи.

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