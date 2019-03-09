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09.03.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Вооруженные силы, Украина
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В украинской армии официально появились черепа – как у фашистов

Начальник генштаба Украины Виктор Муженко сообщил об утверждении эмблемы 72 механизированной бригады ВСУ имени Черных запорожцев в виде нашивок с черепами.

Данное решение приурочено к дню рождения почитаемого на Украине поэта Тараса Шевченко, уточнил Муженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь это официально. Черепа стали символом украинской армии. Всё в принципе логично. У кого исторически были черепа в качестве символики? У пиратов, которые грабили, насиловали и убивали мирных жителей. У фашистов, которые грабили насиловали и убивали мирных жителей. И вот теперь у ВСУ, которые грабят, насилуют и убивают мирных жителей.
Только наши черепа даже хуже тех – пираты и фашисты хоть мародерствовали и мучали чужих, а ВСУ грабят, насилует и убивает свой же народ», – комментирует экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

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