В украинской армии появилась награда для неудачников

04.08.2019, Донецк, Александр Гусар

В Вооруженных силах Украины введена новая государственная награда – медаль «За ранение».

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, украинское командование продолжает предпринимать попытки подъема уровня морально-психологического состояния задействованных в карательной операции против Донбасса. Очередным новшеством в рядах вооруженных формирований Украины стало награждение военнослужащих медалью «За ранение».

«Во всех вооружённых силах мира отличительный знак за получение ранения носится военнослужащими по желанию и не является обязательным. И только в вооруженных формированиях Украины – наоборот, за собственную глупость боевиков, когда они не используют средства индивидуальной бронезащиты, за нарушение ими техники безопасности при обращении с оружием, за травмы, полученные в ходе выполнения задач повседневной жизнедеятельности, награждают медалями», – отметил Даниил Безсонов.

Он добавил, что предусмотренная выплата дополнительного денежного стимулирования каждому военнослужащему, награждённому медалью «За ранение» в количестве 7 окладов, увеличила факты коррупции.

«Отдельные командиры, вступая в сговор с медиками и своими боевиками, за «откат», отправляют документы на награждение этой медалью, несмотря на то, что военнослужащий получил ранение путем членовредительства или вообще не получал ранения. Схема работает следующим образом: боевик, получив 7 окладов, 2 отдает командиру, 2 – медику, подписавшему медицинское заключение, 3 – себе», – рассказал представитель оборонного ведомства.

По его информации, военной прокуратурой Украины установлено, что в каждом третьем случае награждение медалью «За ранение» проводилось неправомерно. Но, даже не учитывая официальные заключения прокуроров ясно, что коррупция в ВСУ процветает.

«По данным разведки НМ ДНР, в настоящее время этой медалью награждено 768 действующих боевиков ВСУ. При этом, с момента ввода в действие награды (с апреля 2019 года), официально сообщается о потерях ВСУ в зоне «ООС» 254 боевиков, из которых только 221 – получили ранения. Кто остальные 550 человек, награжденные этим позорным знаком отличия, и где еще воюет Украина – совершенно не понятно», – сказал в заключение Даниил Безсонов.