В украинской армии умудряются воровать даже на закупках туалетной бумаги

11.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Хищения в украинском оборонном секторе разрослись настолько, что захватывают практически все его сферы – как бытовую, так и военную жизнь армии.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил основатель неонацистского полка «Азов», лидер партии «Национальный корпус», депутат ВР Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы говорим о том, что проводили аудит некоторых подразделений ВСУ и Нацгвардии Украины, то есть структур МВД, и выяснилось, что на закупке туалетной бумаги, питьевой воды, любого бытового предмета примерная накрутка составляет до 32-34% на абсолютно каждой позиции. И это позиции, которые не закрыты грифом «секретно», где кражи значительно большие.

Это и вопросы подмены бронестали на украинских бронеавтомобилях на обычную сталь, которая, фактически, делает их не боевыми машинами, а братской могилой для экипажа.

Это и вопрос производства некачественных миномётов «Молот», от которых погибли уже десятки украинских солдат, которые производились структурами, приближёнными к Пашинскому и Петру Порошенко непосредственно.

Это и вопросы продажи Порошенко самому себе, фактически, так называемых бронекатеров, которые, на самом деле, не являются таковыми, а есть моделью, которая разработана для борьбы с наркоторговцами на реке Амударья. Это был заказ речного пограничного катера для Узбекистана, но теперь в Украине это продаётся всей стране, как морской артиллерийский катер.

Это и вопрос закупки бронеавтомобилей или транспортных, санитарных автомобилей «Богдан» на фирмах, которые аффилированы с властью, или с кланом Пашинского, непосредственно с кланом Порошенко. Все мы помним ситуацию с медицинскими автомобилями, которые не только абсолютно не соответствовали своей заявленной цене, которая была завышена, минимум, в полтора-два раза, но также, были фактически производственным браком, когда с первой партии из пятидесяти машин ровно половина была, по поступлению, сразу же возвращена с войск на завод как неработающие или сломанные», – рассказал Билецкий.