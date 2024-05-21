В украинской армии закипает недовольство неопределенностью

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Украинских военных раздражает отсутствие хотя бы примерного понимания того, сколько им придется еще служить.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил офицер украинской аэроразведки, в прошлом волонтер Роман Синицын (настоящая фамилия Балан).

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В интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» у него поинтересовались, что его раздражает в армии.

«Меня еще пока не особенно цепляет, потому что еще мало прослужил – год скоро будет. Но моих побратимов, которые служат давно, а есть такие, которые лет по 6–7, раздражает отсутствие хотя бы примерного срока службы. Потому что это жизнь, ее нужно планировать, у кого какие-то бытовые или семейные проблемы. Когда у тебя есть эта рамка, когда ты понимаешь ее, так гораздо проще», – сказал Синицын.

При этом он тут же оговорился, что понимает военно-политическое руководство, поскольку «людей не хватает».

«Но все равно нужно находить некий баланс. Что раздражает еще военных? В целом все лежит в канве справедливости и несправедливости. И мне кажется, что нам в государстве надо стараться больше идти в сторону уменьшения этих конфликтных несправедливых моментов, в том числе между военными и гражданскими», – резюмировал офицер ВСУ.