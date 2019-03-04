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04.03.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Украина
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В украинской армии закончились мужики

В связи с нежеланием украинских мужчин служить в рядах ВСУ командирам подразделений дано указание комплектовать боевые подразделения военнослужащими женского пола.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил низкую укомплектованность личным составом в рядах ВСУ, а именно на должностях, определяющих боевую готовность подразделения.

«Мужское население страны на фоне братоубийственных боевых действий старается различными способами уклониться от своего конституционного «долга», в этой связи начальником штаба сухопутных войск отдано распоряжение, согласно которому командирам подразделений необходимо организовать отбор кандидатов из числа военнослужащих женского пола на должности экипажей расчетов боевых машин», – сообщил Безсонов.

Представитель НМ ЛНР также добавил, что при этом командирам рекомендовано играть на самолюбии женщин-военнослужащих, насаждая мысль о предоставлении им равных прав по опыту европейских и американских армий.

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