В украинской армии закончились мужики

04.03.2019, Донецк, Александр Гусар

В связи с нежеланием украинских мужчин служить в рядах ВСУ командирам подразделений дано указание комплектовать боевые подразделения военнослужащими женского пола.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В частности, он отметил низкую укомплектованность личным составом в рядах ВСУ, а именно на должностях, определяющих боевую готовность подразделения.

«Мужское население страны на фоне братоубийственных боевых действий старается различными способами уклониться от своего конституционного «долга», в этой связи начальником штаба сухопутных войск отдано распоряжение, согласно которому командирам подразделений необходимо организовать отбор кандидатов из числа военнослужащих женского пола на должности экипажей расчетов боевых машин», – сообщил Безсонов.

Представитель НМ ЛНР также добавил, что при этом командирам рекомендовано играть на самолюбии женщин-военнослужащих, насаждая мысль о предоставлении им равных прав по опыту европейских и американских армий.