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13.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Киев, Мнение, Политика, Спецслужбы, Украина
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В украинской ЦИК ждут “гибридной атаки”

В Центральной избирательной комиссии Украины не исключили гибридной атаки на Комиссию во время президентских выборов.

Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

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“Мы думаем не просто над киберзащитой, мы думаем о том, что может быть действительно такая гибридная атака на Центральную избирательную комиссию. Это не только вопрос киберзащиты… Мы тоже очень серьезно думаем о том, что есть возможности попадания на участки, например, путем регистрации в качестве наблюдателей”, — подчеркнула председатель Комиссии.

По словам Слипачук, с начала работы нового состава ЦИК уже состоялось 12 встреч с представителями украинских иностранных партнеров, прежде всего, с теми, кто имеет опыт вмешательств в выборы.

“Мы встречались с министром МВД. Мы понимаем, что и есть новая полиция, многие сотрудники не принимали участия в избирательных кампаниях. Для них это тоже будет первая глобальная кампания. Потому что будет отмена от местных выборов, которые они отслеживают. Поэтому мы ставим за цель подписание меморандума о том сотрудничестве, которое должно быть основано между ЦИК и МВД в долгосрочной перспективе, а не на время выборов”, — отметила она.

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