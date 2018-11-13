В украинской ЦИК ждут “гибридной атаки”

13.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

В Центральной избирательной комиссии Украины не исключили гибридной атаки на Комиссию во время президентских выборов.

Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Мы думаем не просто над киберзащитой, мы думаем о том, что может быть действительно такая гибридная атака на Центральную избирательную комиссию. Это не только вопрос киберзащиты… Мы тоже очень серьезно думаем о том, что есть возможности попадания на участки, например, путем регистрации в качестве наблюдателей”, — подчеркнула председатель Комиссии.

По словам Слипачук, с начала работы нового состава ЦИК уже состоялось 12 встреч с представителями украинских иностранных партнеров, прежде всего, с теми, кто имеет опыт вмешательств в выборы.

“Мы встречались с министром МВД. Мы понимаем, что и есть новая полиция, многие сотрудники не принимали участия в избирательных кампаниях. Для них это тоже будет первая глобальная кампания. Потому что будет отмена от местных выборов, которые они отслеживают. Поэтому мы ставим за цель подписание меморандума о том сотрудничестве, которое должно быть основано между ЦИК и МВД в долгосрочной перспективе, а не на время выборов”, — отметила она.