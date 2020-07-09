В украинской экономике все оказалось гораздо хуже, чем ожидалось

09.07.2020, Киев, Игорь Петров

Официальный прогноз правительства Украины занижает цифры предстоящего по итогам нынешнего года падения ВВП.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил председатель правления Института общественно-экономических исследований, бывший первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины и первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Максюта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня есть официальный прогноз правительства, который предусматривает реальное падение ВВП на 4,8%. Наряду с этим мы имеем прогноз НБУ. Но я бы более внимательно посмотрел на тот прогноз МВФ, который он опубликовал, когда был заключен новый меморандум. Этот прогноз мне кажется более близким к реальности. Он предусматривает, что экономика Украины в этом году упадет на 8,2%.

Меня беспокоит даже не это, а то, что номинальный ВВП, то есть не в процентах, а в гривнах, будет меньше, чем в 2019 году. Это значит, что в 2020 году будет произведено добавленной стоимости меньше чем в 2019 году. А это – налоги в бюджет, и вся экономическая жизнь страны», – заявил Максюта.

Он добавил, что по итогам первых пяти месяцев падение ВВП составило 8,7%, но по настоящему Украина почувствует последствия кризиса лишь в третьем квартале. Все это, по мнению экономиста, создает риски для бюджета, дефицит которого вырастет.