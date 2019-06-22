В украинской группировке в Донбассе – массовая вспышка опасной болезни

22.06.2019, Луганск, Александр Гусар

Из-за отсутствия качественной питьевой воды в одной из бригад ВСУ, находящейся в зоне «ООС», зафиксирована массовая вспышка дизентерии.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, неудовлетворительные санитарно-эпидемиологические условия проживания личного состава подразделений ВСУ в зоне проведения «ООС» ухудшают и без того низкий уровень морально-психологического состояния.

«По причине отсутствия качественной питьевой воды в подразделениях 54-й механизированной бригады зафиксирована вспышка инфекционного заболевания – дизентерии. За последние три дня в лечебные учреждения Попаснянского района поступило более 20 военнослужащих», – рассказал Иван Филипоненко.