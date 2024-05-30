В украинской колонии прозвенел предупредительный звонок для Зеленского

Сергей Чижов.  
30.05.2024 15:03
  (Мск) , Москва
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Дзен, Криминал, Права человека, Скандал, Сюжет дня, Украина


Вот уже несколько дней одной из главных тем внутренней повестки на Украине яаляется обсуждение слитых в Сеть кадров жестоких издевательств, избиений и пыток заключенных  в Божковской исправительной колонии №16.

Подлило масла в огонь и то, что на этот раз дело не ограничилось лишь шумом в медиа –  Госбюро расследований Незалежной сообщило о разоблачении «масштабной системы пыток заключенных в украинских колониях», по результатам чего  четырем должностным лицам были предьявлены обвинения. Сейчас решается вопрос об их помещении в СИЗО. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Вот уже несколько дней одной из главных тем внутренней повестки на Украине яаляется обсуждение...

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«Жертвами преступников были почти все, кто попадал в колонию. Узников заставляли безоговорочно выполнять любые указания, избивали руками, ногами, резиновыми дубинками, палками в разные части тела, выкручивали руки и т.д. Пока проверяется информация даже о фактах смерти от побоев», – говорится в сообщении ГБР.

«Проверяются основания получения начальником колонии в частную собственность имущества, значительно превышающего его официальные доходы», – добавили в ведомстве. По данным ГБР в этой и других украинских колониях распространена практика «жестокой встречи» вновь прибывших заключенных. По прибытию, к ним применяли угрозы изнасилованием, пугали распределением в так называемую касту «обиженных» за отказ выполнять преступные приказы администрации или отдавать ей свои деньги.

Поскольку подобное может существовать только при содействии на самом высоком уровне, неудивительно, что следы привели к главе департамента исполнения наказаний Сергею Гречанюку, замминистра юстиции Елене Высоцкой, которая возглавляет Государственную уголовно-исполнительную службу и непосредственно к министру юстиции Украины Денису Малюське.

Близкий к руководству ГУР нардеп Евгений Шевченко напомнил, что из-за схожего скандального инцидента Саакашвили в 2013-м-2014-м потерял власть в Грузии: «Ни на что не намекаю. Просто вспомнил, чем закончились подобные публикации в Грузии. Думаю министру юстиции Малюске  есть над чем подумать», – написал Шевченко в соцсети.

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