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26.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Спецслужбы, Украина
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В украинской полиции подсчитали служебных лошадей

В 2018 и с начала 2019 года в территориальных подразделениях патрульной полиции Украины работало и работает почти 20 служебных лошадей, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в отделе организации кинологической деятельности Национальной полиции Украины.

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“По информации Департамента патрульной полиции, в территориальных подразделениях патрульной полиции в 2018 и с начала 2019 использовалось в работе и используется 19 служебных лошадей”, – отметили в ведомстве.

Ранее в Нацполиции подсчитали количество служебных собпак. По данным ведомства, в 2018 и с начала 2019 года в органах и подразделениях Национальной полиции работало и работает более 900 служебных собак.

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