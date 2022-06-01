В украинской Раде не поняли твердого «нет» от ЮНЕСКО и призвали исключить оттуда Россию

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Новости Украины

Верховная рада Украины проголосовала за постановление с призывом исключить Россию из состава Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

В украинском парламенте сразу было оговорено, что голосовать этот вопрос будут без обсуждения, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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За принятие постановление об обращении к ЮНЕСКО проголосовали 311 депутатов.

«Россия продолжает обстреливать Украину и разрушать объекты культурного наследия в большинстве регионов государства. По последним данным, было повреждено или уничтожено более 250 культурных памятников. Это церкви, музеи, памятники, заповедники, дома культуры, театры, библиотеки и исторические здания», – комментирует в своём Telegram-канале депутат «Слуги народа» Елена Шуляк.

Тем не менее, в ЮНЕСКО исключили возможность лишения России статуса государства-члена, пока страна является членом ООН.

«Каждое государство-член ООН имеет право на членство в ЮНЕСКО в соответствии с Уставом ЮНЕСКО (статья II). Только государства-члены ЮНЕСКО, исключенные из Организации Объединенных Наций, лишаются членства в ЮНЕСКО», – цитирует РИА «Новости» комментарий на запрос Украины представителя пресс-службы ЮНЕСКО.

ПолитНавигатор уже писал о том, что страна-вандал, в которую превратилась Украина за восемь майданных лет, когда ежедневно уничтожаются памятники культуры и архитектурного наследия, переименовываются города и улицы без согласия живущих там людей, сновятся мемориальные таблички и разрушаются братские могилы, запрещаются книги и фильмы, не имеет никакого морального права упрекать кого-либо в недостатках заботы о культурном наслдедии.