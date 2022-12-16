В украинской спецслужбе объявили Меркель «завербованной старой кошелкой»

16.12.2022  11:35 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Германия, Дзен, Россия, Спецслужбы, Украина, Энергетика


Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель надеялась на пенсии получить должность в набсовете российской нефтетранспортной компании.

Об этом в интервью киевскому журналисту и антироссийскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил генерал-майор СБУ Александр Петрулевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель надеялась на пенсии получить должность в набсовете российской нефтетранспортной компании....

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По мнению Петрулевича, Меркель еще в юности была завербована.

«Пани Меркель же сейчас сказала, что она за Украину вписывалась. А после Крыма, ведь, это старая кошелка что сделала? «Северный поток-1», «Северный поток-2». А с кем она делала это?

Второе, наверное же, пани Меркель он пообещал за «Северный поток-1», «Северный поток-2» какую-то должностенку в наблюдательном каком-нибудь совете или еще что-нибудь. И она уже, все, ждала, как комсомолка. Шредер первый пролез-на, проходчик-на, бурильщик-на. И она думала на «Северный поток-1», «Северный поток-2» станет генеральным директором, я не знаю», – сказал генерал СБУ.

«Комсомольская молодость же не проходит зря, правильно. А тем более, стать секретарем комсомольской организации без «Штази» [немецкая разведка времен ГДР]… вы можете поверить, что становится человек в ГДР секретарем комсомольской организации без разрешения «Штази»?», – заявил Петрулевич.

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