В украинской спецслужбе объявили Меркель «завербованной старой кошелкой»

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель надеялась на пенсии получить должность в набсовете российской нефтетранспортной компании.

Об этом в интервью киевскому журналисту и антироссийскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил генерал-майор СБУ Александр Петрулевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Петрулевича, Меркель еще в юности была завербована.

«Пани Меркель же сейчас сказала, что она за Украину вписывалась. А после Крыма, ведь, это старая кошелка что сделала? «Северный поток-1», «Северный поток-2». А с кем она делала это?

Второе, наверное же, пани Меркель он пообещал за «Северный поток-1», «Северный поток-2» какую-то должностенку в наблюдательном каком-нибудь совете или еще что-нибудь. И она уже, все, ждала, как комсомолка. Шредер первый пролез-на, проходчик-на, бурильщик-на. И она думала на «Северный поток-1», «Северный поток-2» станет генеральным директором, я не знаю», – сказал генерал СБУ.