В украинской столице зарезали карателя и пособника ВСУ

30.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В Киеве убили известного волонтера и боевика АТО Александра Мандыча с позывным «Ташкент». Тело 37-летнего Мандыча нашли спустя несколько дней после исчезновения в канаве у трассы в Киевской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По подозрению в организации убийства «Ташкента» полицейские задержали троих человек.

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«За сутки были задержаны несколько человек, которые были участниками этого события. Была установлена картина, что этого человека убили, было нанесено несколько ножевых ранений, после чего труп вывезли и спрятали за границами Киева», – заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

По мнению товарища Мандыча Игоря Криворучко, «Ташкента» убили рейдеры, которым он не позволил «отжать» квартиру в Печерском районе.

«На Печерске действует очень мощная рейдерская группа, которая преимущественно состоит из выходцев с Луганщины. У людей, у которых какие-то социальные проблемы, которые имеют алкогольную или наркотическую зависимость забирают квартиры и вышвыривают. Несколько раз Саша прятался. Месяц назад эти люди сломали Саше ребра», – заявил Криворучко.

Он добавил, что после одного из инцидентов с Мандычем рейдеры потребовали от него компенсацию.

«Требовали, что если Александр у них отобрал квартиру, то он должен им отдать свою квартиру», – утверждает Криворучко.