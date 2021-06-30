В украинской студии призвали ввести тотальный локдаун против «культурной инфекции» из России

30.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Панацеей от «российской пропаганды» для украинцев может быть только тотальный информационный и культурный локдаун.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Магнолия-тв», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студию дозвонилась заукраинка «Наталья из Луганщины» и выразила свое отношение по поводу гастролей российских артистов на Украине.

«Спецслужбы во всём мире существуют для специальных операций, они должны использовать всё что угодно, и приезды таких певцов и певиц, актёров. Это же богатейший материал. Приезжает, пресс-конференция: «Вы поддерживаете политику вашей власти?», «В чём она заключается», «Вы приехали в столицу хунты, то есть вы считаете, что хунты нет?» То есть, делать такие провокации, чтобы им запрещали въезд обратно в Россию. А это ненормальная ситуация в стране, когда они не боятся сюда ездить, что власти России их не предостерегают от поездок на Украину, вот это страшно. И все эти акции нужно проводить под СБУ, под Офисом президента», – советовала Наталья. «А по поводу этих людей (которые ходят на концерты российских артистов – ред.), пока к ним не придут русские и не заберут у них машину, жильё, не набьют ему рожу, не поломают рёбра, он не поймёт этого. У нас есть такие люди – это большинство», – злилась заукраинка.

«Всё-таки нужно ли вносить этих певцов в чёрные списки, чтобы они по закону не могли сюда приехать?» – спросил телеведущий.

«Этот чёрный список – это для них пиар. Пусть приезжают, но надо делать так, чтобы они боялись ехать», – сказала Наталья.

В то же время гость студии – участник «АТО», депутат Киевсовета VIII созыва от партии ВО «Свобода» Владимир Назаренко не согласился с дозвонившейся и порекомендовал киевскому правительству защищать умы украинцев путём «локдаунов» на культурном фронте.

«У нас вводили комендантский час, кафе закрывали. Когда государство волновалось за общество в эпоху пандемии и короновируса, вводила локдаун, – напомнил националист. – Государство взяло на себя ответственность за сохранение общего социального блага, за сохранность моих благ, чтобы я выжил, чтобы мои родители выжили, чтобы мои родственники выжили, чтобы ограничить распространение этой инфекции». «Потому в этом случае государство должно на культурном фронте делать ограничения, чтобы защитить наш разум от влияния российской пропаганды, например, о том, что Крым – русский», – посоветовал Назаренко.