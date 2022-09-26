В украинской теробороне оказались «мертвые души» прокуроров и политиков

26.09.2022  16:17 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Скандал, Украина
Новости Украины

В некоторых подразделениях территориальной обороны личный состав состоит из прокуроров, политиков их жён, сыновей, которые ни разу не были в расположениях, ни одевали военную форму и понятия не имеют о войне.

Об этом в своём видеоблоге заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий», назначенный Киевом гауляйтер ВГА Луганской области (2015-2016 г.) Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В некоторых подразделениях территориальной обороны личный состав состоит из прокуроров, политиков их жён, сыновей,...

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«Рассказывали о том, что в некоторых батальонах, подразделениях территориальной обороны чуть ли не половина личного состава состоит из мёртвых душ. Речь идёт о жёнах, прокурорах и их жёнах, политиках и их жён, сыновей, которые ни дня не находились в пунктах дислокации, ни разу не одевали военную форму, вообще не знают, что такое война. Но они продолжают быть в составе этих батальонах территориальной обороны.

Соответственно они имеют законные основания для получения соответствующие свидетельства об участии в боевых действиях. Каждый месяц они получают заработную плату. Иногда мне рассказывали, что существуют схемы, благодаря которым эти псевдовоины за то, что они числятся в личном составе, они фактически эту заработную плату даже не получают, за них её получает руководство батальона», – сказал экс-чиновник.

Таких рассказов я слышал не один и, к сожалению, не десять. Это абсолютно не красит ВСУ, потому что территориальная оборона является частью ВСУ», – заявил Тука.

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