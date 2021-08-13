В украинской власти объявились «Зе-регионалы» – киевские нацисты в ярости

13.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Пока «патриоты» погибают на фронте в Донбассе, член совета НБУ и бывший «регионал» Василий Горбаль имеет все шансы стать главой Бюро экономической безопасности Украины.

Об этом в своем видеоблоге заявил находящийся в розыске в России экс-глава запрещенной в РФ УНА-УНСО, боевик-праворадикал Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ватники пролазят в органы государственной власти. Горбаль назначен советником главы Нацбанка… не РФ, Украины! Но этого мало для Василия Горбаля, он заявился на конкурс руководителя экономической безопасности. Он хочет возглавлять национальную безопасность, человек, который на госслужбе неоднократно нарушал законы Украины. Для примера, он был назначен Януковичем главой Львовской ОГА и одновременно в противоречие закона продолжал нагло занимать пост депутата Верховной рады. Вот, человек во Львове, а его карточка голосует в Киеве. Человек, который обслуживал Януковича, то есть, разделяет ответственность за все преступления этого человека, за все преступления «Партии регионов» и того режима – за убийство людей на майдане, за унижение украинцев, кроме прочего, за войну… сейчас ставится на должность, и эта должность не маленькая, эта должность даёт большие финансовые возможности. И парни сейчас защищают нашу отчизну, каждый день раненные, через день убитые, так будет и в дальнейшем. Скорее всего, эта война не прекратится ещё очень долго, а за их спинами, такие как Горбаль – друг Табачника (Экс-министр образования Украины Дмитрий Табачник – ред.) и Шуфрича (депутат Верховной рады от ОПЗЖ Нестор Шуфрич – ред.) пролезают на государственные должности и зарабатывают деньги», – сокрушался Корчинский.

Также в знак протеста против данного назначения в центре Киева выступили несколько десятков националистов из различных группировок. Радикалы прошли маршем мимо Нацбанка, Комитетов Верховной рады до Кабмина Украины.

Националисты возмущались, что поставить Горбаля советником главы Нацбанка – это всё равно, что «назначить крысу стеречь зерно», не говоря уже о должности руководителя экономической безопасности.

Тем не менее, радикалы вели себя мирно, лишь один раз зажгли файера. Из выкриков звучало: «Горбаль – шахрай, с краины тикай» (Горбаль – мошенник, беги из страны – ред.), «Нацбанк – не ФСБ», «Горбаль – на полиграф», а также призывали депутатов Верховной рады доказать свою честность.