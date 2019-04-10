В украинском чудо-министерстве работает всего четыре человека

10.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

В министерстве по делам ветеранов Украины на данный момент работает всего четыре человека, из которых только один мужчина, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе Минветеранов.

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“В настоящее время (2 апреля 2019 года) в министерстве официально назначеон и работают 4 человека:

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз

Госсекретарь Министерства Людмила Дараган

Заместитель Министра Оксана Гаврилюк

Заместитель Министра Александр Терещенко

Соответственно – 3 женщины и 1 мужчина “, – сообщили в министерстве.

Кроме того, в настоящее время в министерстве по делам ветеранов не утверждено штатную структуру, соответственно и оклады работников. А само министерство не имеет собственного постоянного помещения.

На снимке: Петр Порошенко и министр по делам ветеранов Ирина Фриз- его бывшая пресс-секретарша.