В украинском чудо-министерстве работает всего четыре человека
В министерстве по делам ветеранов Украины на данный момент работает всего четыре человека, из которых только один мужчина, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщили в пресс-службе Минветеранов.
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“В настоящее время (2 апреля 2019 года) в министерстве официально назначеон и работают 4 человека:
Министр по делам ветеранов Ирина Фриз
Госсекретарь Министерства Людмила Дараган
Заместитель Министра Оксана Гаврилюк
Заместитель Министра Александр Терещенко
Соответственно – 3 женщины и 1 мужчина “, – сообщили в министерстве.
Кроме того, в настоящее время в министерстве по делам ветеранов не утверждено штатную структуру, соответственно и оклады работников. А само министерство не имеет собственного постоянного помещения.
На снимке: Петр Порошенко и министр по делам ветеранов Ирина Фриз- его бывшая пресс-секретарша.
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