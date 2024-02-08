В украинском эфире анонсировали суды Линча над военкомами

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Действия украинских территориальных центров комплектования (так на Украине называются военкоматы) приведут к тому, что за их сотрудниками начнут охоту.

Об этом в интервью украинскому журналисту пропагандисту Александру Шелесту заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бондаренко, махновщина, которой занимаются представители ТЦК, ставит под вопрос государственность страны.

«Это ждет всю Украину, на самом деле, в ближайшее время, и еще хуже. К сожалению, да, потому что народ сегодня будет вымещать свою злость на членах ТЦК, на близких к ТЦК, на членах их семей, а также на членах этих врачебных комиссий… У власти существует репрессивный аппарат, который сможет разве что подавлять бунты, но в нынешних условиях любое подавление этого спорадического бунта будет приводить только к нарастанию новых бунтов», – считает аналитик.

«Сейчас ситуация взрывоопасная, и если завтра куда-то послать СБУ, Нацполицию или Нацгвардию, чтобы усмирять какой-то бунт, это может привести к еще большему бунту, появятся народные мстители – Кармалюки, Довбуши и прочие. Теперь уже с новыми вооружениями, хорошо обученные, прошедшие через боевые действия, которые будут ходить по райцентрам по ночам, вылавливать военкомов, устраивать самосуды, суды Линча… Вы понимаете, к чему эта узаконенная махновщина приведет государство? И действительно, государственность сегодня под вопросом, и любые действия репрессивного характера, они не спасут власть, не спасут государственность, а, наоборот, только усугубят ситуацию», – заявил Бондаренко.