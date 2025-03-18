В украинском эфире пессимизм: Европа не справится. Линия Путина пройдет по Висле и Одеру

Если конфликт на Украине затянется и Россия будет вынуждена мобилизовать несколько миллионов человек, то Европа не успеет подготовиться и не сможет противостоять ВС РФ.

Об этом в эфире видеоблога «Хвыля» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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