В украинском гестапо отчитались о масштабах репрессий

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СБУ подозревает в госизмене более двух тысяч граждан Украины и еще шесть тысяч считает «коллаборантами».

Об этом в интервью телеканалу ICTV заявил глава ведомства Василий Малюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Малюка, только за прошлый год СБУ выявила 47 «агентурных сетей».

«Соответствующим маркером нашей результативности является результат за прошлый год – это выявление 47 агентурных сетей, это 47 организованных форм совершения преступлений против национальной безопасности на территории Украины. Это разнокалиберные агентурные сети – от тех, где действовали действующие народные депутаты, до тех, где действовали представители Сил обороны… Если мы берем госизмену, то подозрений там далеко за две тысячи, а приговоров суда порядка 380. Если мы берем коллаборантов, это статья 111 прим.1 Уголовного кодекса Украины, то их порядка 6 тысяч под подозрением и порядка 700 уже соответствующих приговоров суда. То есть, все, кто нарушил данный закон, они обязательно будут привлечены к ответственности», – пригрозил Малюк.