В украинском городе разом уволились все почтальоны

13.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Все почтальоны города Почаев на Тернопольщине синхронно написали заявления об увольнении из-за отсутствия существенных изменений в условиях труда, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает агентство Укринформ.

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«Начальство нас заранее предупредило, что с 1 декабря будут перемены в работе – добавят один выходной, но я как разносила пенсию и письма, так и буду это делать, просто это уже делаю быстрее, но я не машина, всюду пешком, в каждый уголок надо зайти, это трудно, а зарплата при этом будет меньше. Поэтому мы с девчонками написали заявления. Но пока работаем, там посмотрим, может что-то изменится», – сказала корреспонденту агентства одна из почаевских почтальонов, не желая назвать свою фамилию.

Ситуацию прокомментировала директор Тернопольской дирекции «Укрпочты» Любовь Гринчишин.

«Учитывая то обстоятельство, что ГП «Укрпочта» не имеет дополнительных средств из бюджета, поэтому здесь характерны оптимизационные процессы, как и в других сферах, учитывая экономическую целесообразность деятельности, которая не приносила бы убытков или неудобств клиентам. А что касается Почаевского отделения, то там с 1 декабря было изучены и пересмотрены нагрузки на 9 почтальонов, которые там работают. Им предложили еще дополнительно один выходной в неделю. Это, подчеркиваю, было сделано после пересчета нагрузок на каждую почтальона», – сказала Гринчишин.

По ее словам, она была в отделении, лично общалась с работниками, которые написали заявления на увольнение.

«Дело в том, что нынешняя оптимизация – не окончательная. Мы в любой момент можем вернуться к предыдущему распорядку работы, но это, подчеркиваю, когда изменятся обстоятельства по нагрузкам на почтальона. Да, заявления написаны, но люди могут их и забрать, они могут и изменить свое решение, после очередного общения с коллективом, которое мы проведем в ближайшее время», – добавила директор Тернопольской дирекции Укрпочты Любовь Гринчишин.

Сейчас отделение почтовой связи в Почаеве работает в обычном режиме, почтальоны, которые подали заявления на увольнение, пока выполняют свои обязанности.