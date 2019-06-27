В украинском госкино разрешили «отрицательным русским героям» говорить по-русски

27.06.2019, Киев, Владимир Гладков

В фильме об украинском диссиденте Василии Стусе будет 6% русского языка с целью продемонстрировать «ужасы» советской «русификации».

Об этом в ходе заседания Совета по государственной поддержке кинематографии Украины рассказал кинопродюсер, русофоб Артём Денисов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Артём Денисов, продюсер фильма «Запрещённый», посвящённого Василию Стусу. Вопрос увеличения хронометража, немножко не влезли в 100 минут, заявленных и запрошенных сначала, поэтому просим увеличить до 105 минут, соответственно без изменения генеральной сметы.

Самый главный – языковой вопрос, мы просили утвердить уважаемых экспертов использование русского языка, почти 6% русского языка звучит в фильме, это вызвано сценарной необходимостью, потому что один из важнейших вопросов, поднимаемых в фильме – это русификация, тотальная русификация, которая проводилась советской властью, с которой столкнулся Василий Стус. Поэтому фразу, допустим: «Говори по-русски, падла», – было бы как-то странно услышать на украинском языке», – отчитался он.

Единогласным голосованием Совета, «без определения нарушений в законодательстве», разрешение на языковую квоту было предоставлено.

Напомним, квота, установленная на иностранные языки в украинском кинопродукте, если он планирует называться украиноязычным, постановляет, что их доля должна составлять не более 10%.

Как известно, современная Украина даже близко не приблизилась к миллионным тиражам украиноязычной литературы, издавашейся в Советском Союзе.