В украинском Кабмине грозят карами за спасение детей из зоны боевых действий

Киевское руководство будет добиваться, чтобы эвакуированных из зоны СВО детей вернули в опасные для проживания регионы.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявила вице-премьер страны Ирина Верещук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вице-премьер рассказала, что на Украину удалось вернуть «приблизительно 380 или 480 детей».

«Это очень мало. Именно поэтому мы так часто апеллируем к международному сообществу и требуем немедленного возвращения в частности детей-сирот. Мы требуем от России, во-первых, передать списки таких детей. Если они называют это спасением и эвакуацией, то мы требуем вернуть детей с такой эвакуации. Мы всем предоставим опекунов.

Неприемлемо наших детей усыновлять, отдавать в незаконную опеку. Потому что потом эти опекуны из числа граждан РФ также будут нести юридическую ответственность», – сказала Верещук.