В украинском Кабмине угрожают депортировать россиян из Крыма

Украина заставит покинуть Крым всех граждан России, которые переехали на полуостров после марта 2014 года.

Об этом в эфире 11 канала заявила так вице-премьер Украины, министр по вопросам «интеграции» Ирина Верещук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Верещук, уезжать эти россияне должны уже сейчас.

«Есть граждане Украины, которые проживали и проживают в оккупированном Крыму, которые получили паспорт, потому что невозможно было выжить за эти девять лет, и это одно дело. А есть колонизаторы, которые после 2014-го года незаконно, в нарушение украинского законодательства приехали во временно оккупированный украинский Крым и проживают. Более того, пользуются имуществом, например, тех, кто выехал, автомобильной техникой и другим имуществом.

Такие люди будут вынуждены покинуть украинский Крым. Потом будет процедура, будет законом установлено, как можно и что нужно делать, но они будут вынуждены уехать в Российскую Федерацию, откуда они приехали. Они – нарушители законодательства, они нарушили украинское законодательство.

Есть такое понятие, как выдворение – никто никого в вагоны не будет сажать, но мой человеческий совет – ехать уже, собираться и ехать, пока Крымский мост есть, пока есть какая-то возможность», – разглагольствовала Верещук.