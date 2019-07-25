В украинском МИДе открыто предлагают применить к Донбассу хорватский сценарий

25.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Для «освобождения» Донбасса украинской власти следует пойти по так называемому хорватскому сценарию с вводом на территорию народных республик иностранных военнослужащих и разоружения Народной милиции.

Об этом в эфире YouTube-канала киевского политолога Юрия Романенко заявил посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы у нас здесь был хорватский сценарий ведения войны, то в пересчете на душу населения у нас должны были погибнуть 220-230 тысяч, а у нас, слава Богу, только 13 тысяч. Боснийский сценарий вообще катастрофический – это 1 миллион 200-300 тысяч потерь.

Сейчас для решения ситуации на Донбассе одной из партий предлагается Боснийский сценарий – широкая автономия. Современная Босния и Герцоговина – это, фактически, две части, когда Республика Сербская получила широкую автономию, которая может блокировать, что основная часть федерации Боснии и Герцоговины не может ничего сделать без них.

Для нас такой сценарий не есть оптимальным, потому что создание у нас на оккупированных территориях широкой автономии фактически приведет к нефункционированию государства, так как широкая автономия сможет блокировать главные внешне- внутриполитические решения и, что самое опасное, при узкой автономии в Крыму мы потеряли его за 2-3 недели, а при широкой автономии это вопрос 2-3 дней.

Для Украины более правилен хорватский сценарий, то есть сценарий привлечения миротворцев, международной переходной администрации, который позволит решить вопрос проведения выборов на временно оккупированной территории, разоружение там боевиков и вывод незаконных вооруженных формирований, которые там есть», – считает украинский дипломат.