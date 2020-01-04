В украинском обществе растет популярность Сталина

04.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украинцы все больше склоняются к тому, что страну из кризиса выведет сильная рука, а не разговоры о демократии.

На эту тенденцию обращает внимание киевская интернет-газета «Зеркало недели».

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Ключевой вызов для демократии — высокий запрос на авторитаризм в украинском обществе. Большинство украинцев (60,5% — «Мониторинг социальных изменений» Института социологии НАНУ) убеждены, что для нормального развития страны нужна «сильная рука», а не разговоры о демократии.

Другой маркер: отношение к Сталину за пять лет после Майдана смягчилось на 12 пунктов. Социологическая группа «Рейтинг» заметила, что в 2014-м Сталина отрицательно воспринимали значительно больше украинцев – 70%. Теперь – 58%», – пишет издание.

Также в статье говорится, что украинское общество «беременно авторитаризмом».

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», киевский пропагандист Виталий Портников признал заслуги Сталина перед Украиной.

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