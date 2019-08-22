В украинском обществе упала поддержка НАТО и выросло число противников

22.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Лишь 40,9 % граждан Украины считают, что вступление в НАТО будет наилучшим вариантом гарантирования безопасности страны.

Об этом сообщает «Интерфакс, ссылаясь на социсследование, проведенное фондом «Демократические инициативы» и Киевским международным институтом социологии.

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При этом 35,9% являются приверженцами внеблокового статуса страны. Кроме того, 7,4% опрошенных видят наилучший вариант обеспечения безопасности Украины в военном союзе с Россией и другими странами СНГ. 15,6% затруднились ответить на вопрос.

В то же время отмечается, что в декабре 2018 года за вступление в НАТО выступали 46,1% украинцев, за внеблоковый статус – 24,1%, за военный союз с РФ и странами СНГ – 7,2%.

Опрос проводился с 8 по 20 августа 2019 года в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса. Всего было опрошено 2040 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.