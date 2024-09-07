В украинском обществе усиливается депрессия и растет число суицидов

На Украине люди разочаровываются происходящим в стране, что отбивает у них охоту воевать с Россией до последнего.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила профессор, заведующая кафедры психиатрии, психотерапии и медицинской психологии Национального университета здравоохранения Украины Галина Пилягина.

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В интервью тесно связанному с посольством США киевскому интернет-изданию «Зеркало недели» ей заметили, что украинцы, если сравнивать в сравнении с прошлым годом, все больше склоняются к неготовности воевать до границ 1991 года. По словам Пилягиной, «нет уже вот этого внутреннего единства, готовности защищать страну до последнего».

«В отличие от Второй мировой эта война ведется в онлайн-режиме. Вот мы видим, как война убивает пассионарность, как гибнут те, кто защищает страну, видим самоотверженность некоторых волонтеров. И тут же — как совершенно безнаказанно наживаются на войне другие; как командиры не жалеют бойцов, посылая на верную смерть. На всю страну транслируется, как представители ТЦК скручивают людей на улицах, превращая мобилизацию (вроде бы благое дело по защите страны) в наказание. Мы видим, как люди выезжают из зоны боевых действий или из оккупации на более безопасные территории, а потом возвращаются назад, потому что не смогли найти ни жилье, ни работу, ни понимания в громаде. И все это — одновременно. Ненормально, когда идет параллельное финансирование всех потребностей от людей, волонтеров и при этом воруются государственные миллионы. Как это все связать в голове?», – недоумевает психиатр.

Она считает, что «мы одновременно живем в двух параллельных мирах».

Собеседница издания указывает на еще одну проблему – увеличение количества самоубийств на Украине.

«Хотя со статистикой сейчас все сложно. Общеукраинской статистики в подобной ситуации просто не может быть. И причины очень разные. К сожалению, некоторые люди не выдерживают тяжести навалившихся потерь и проблем — теряются ориентиры управляемости жизнью и надежды на будущее. Усталость провоцирует агрессивность и аутоагрессию. Алкоголизация, наркотики — статистически не могу утверждать, но практика показывает, что эти факторы, как причины самоубийств, усилились», – сокрушается специалист.

Она обратила внимание, что «за последние несколько месяцев в Киеве чуть ли не каждый день в новостях сообщают о самоубийствах», причем очень много суицидов среди молодежи.

«И что можно утверждать с научной точки зрения (сейчас мы проводим такое исследование, подчеркиваю, это не на уровне киевской популяции или страны в целом): среди обследованных нами подростков и молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет у всех, у кого была диагностирована депрессия, были те или иные проявления саморазрушающего поведения — частые суицидальные мысли, регулярные самопорезы, иногда неоднократные попытки самоубийства. К сожалению, дети и молодежь остро реагируют на происходящее», – резюмировала Пилягина.