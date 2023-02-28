В украинском парламенте проболтались, что соотечественники не горят желанием воевать

Игорь Шкапа.  
28.02.2023 13:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Украина


Многие граждане Украине не являются по повесткам для прохождения комиссии в военкоматы или приносят поддельные справки о состоянии здоровья, чтобы уклониться от службы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, участник карательной операции против ЛДНР Роман Костенко.

Многие граждане Украине не являются по повесткам для прохождения комиссии в военкоматы или приносят...

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«Да, мы видим работу некоторых военкоматов недостаточно, скажем так, правомерной. Мы три дня назад вызвали к себе начальника управления, можно сказать, главного «военнослужащего Украины», он показывал нам цифры – что есть, чего нет. Что нам нужно иметь на перспективу», – сказал Костенко в интервью РБК-Украина.

По его словам, Украина остро нуждается в резервах.

«И не все наши граждане сознательно подходят к этому. Многих нужно искать, люди не появляются на комиссиях, не выполняют закон, когда при смене места жительства нужно встать на учет. Это все на военкоматах. А они должны призвать определенное количество людей за период. Если они это «провалят», это означает, что мы сдадим какой-то город, село, часть территории.

У нас получается, что те, кто не становится на учет и не хочет призываться, к ним нет претензий, а к военкоматам есть. Но мы военкоматам указали на проблемы, сказали о правомерной работе, они нам сказали, чего им не хватает. К примеру, люди, которые приносят поддельные справки. Почему одни защищают страну, другие покупают справки?», – возмущается политик.

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