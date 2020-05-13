13.05.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Происшествия, Украина
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В украинском парламенте случился пожар


В ходе внеочередного заседания Верховной рады у депутата от фракции «Слуга народа» Максима Ткаченко загорелся пульт для голосования.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат от «Слуги народа» Александр Качура, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Во время рассмотрения законопроекта «Об оптимизации сети и функционированию центров предоставления административных услуг» у одного из парламентариев из пульта для голосования повалили клубы дыма, что вызвало большой переполох среди народных избранников.

В связи с этим спикер Рады Дмитрий Разумков объявил перерыв на полчаса.

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