19.06.2018, Киев, Владимир Гладков

2 086 просмотров

В украинском парламенте заговорили о прямых переговорах с ЛДНР

В Верховной Раде призвали к диалогу с ДНР и ЛНР, а также Россией по примеру недавней встречи лидеров США и КНДР.

Такое заявление с трибуны украинского парламента сделал лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«На прошлой неделе мы стали свидетелями успешного решения одного из старейших международных конфликтов. Для наших политиков встреча президента Трампа с лидером Северной Кореи должна стать примером того, как стремление к мирному урегулированию полувекового конфликта ставится выше политических и личных амбиций. Такой должна быть позиция украинской власти», – заявил Бойко.

«Мы настаиваем, чтобы были проведены прямые переговоры между нашей сегодняшней властью и руководством Российской Федерации и непризнанных республик для достижения мира и прекращению боевых действий на Востоке страны», – призвал он.

Также политик предложил «Оппозиционный блок» в качестве посредника в переговорном процессе вместо Порошенко.

«Если президент страны боится за свои политические рейтинги, то мы, как политическая сила, готовы принять участие в этом процессе. Страна нуждается в мире», – обратился к парламентариям Бойко.