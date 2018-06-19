19.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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Донбасс, Политика, Украина

В украинском парламенте заговорили о прямых переговорах с ЛДНР


В Верховной Раде призвали к диалогу с ДНР и ЛНР, а также Россией по примеру недавней встречи лидеров США и КНДР.

Такое заявление с трибуны украинского парламента сделал лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На прошлой неделе мы стали свидетелями успешного решения одного из старейших международных конфликтов. Для наших политиков встреча президента Трампа с лидером Северной Кореи должна стать примером того, как стремление к мирному урегулированию полувекового конфликта ставится выше политических и личных амбиций. Такой должна быть позиция украинской власти», – заявил Бойко.

«Мы настаиваем, чтобы были проведены прямые переговоры между нашей сегодняшней властью и руководством Российской Федерации и непризнанных республик для достижения мира и прекращению боевых действий на Востоке страны», – призвал он.

Также политик предложил «Оппозиционный блок» в качестве посредника в переговорном процессе вместо Порошенко.

«Если президент страны боится за свои политические рейтинги, то мы, как политическая сила, готовы принять участие в этом процессе. Страна нуждается в мире», – обратился к парламентариям Бойко.

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