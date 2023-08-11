В украинском парламенте жалуются, что поставки западного оружия задерживаются

Анатолий Лапин.  
11.08.2023 15:00
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Западные партнеры задерживают поставку Украине определенных видов обещанного оружия и техники.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады, член комитета по нацбезопасности Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные партнеры задерживают поставку Украине определенных видов обещанного оружия и техники. Об этом в...

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По словам политика, не было еще ни одного контракта, выполненного в срок.

«Я на своей памяти, не называя конкретные цифры или изделия, не помню ни одного соглашения, как внутреннего, так и внешнего, чтобы то, что обещалось, было поставлено в те сроки, которые определялись и в том количестве, которое указывалось. Это касается и отечественных производителей, и наших западных партнеров.

Был целый ряд, достаточно большое количество, я бы сказал так, контрактов, которые были заключены еще в прошлом году, на поставку разных вооружений, техники, критических компонентов, и, к сожалению, по разным причинам – как объективных, так и субъективных, эти контракты, как принято говорить, зависли», – заявил Рахманин.

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