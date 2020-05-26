В украинском правительстве грядут очередные бестолковые перестановки

26.05.2020, Киев, Игорь Петров

Уже в июне в украинском правительстве появятся три новых министра, а два лишатся должностей.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» сообщил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правительство стоит на пороге серьезной пертурбации. Уже без отставки премьер-министра, но я знаю, что в офисе президента готовятся серьезно пересмотреть структуру. И часть министров потеряют свои должности с сохранением Шмыгаля. Предварительно, появится три новых министерства – министерство экологии, министерство аграрной политики, министерство спорта. Появятся новые три министра, это будут представители президента.

Из тех старых министров, что уже есть, сегодня самый высокий шанс потерять должность у Криклия и Малюськи. Это те кандидатуры, которые в той или иной мере были связаны или с командой BRDO или с командой Авакова. И поскольку над самим Аваковым набежали тучи, его влияние в правительстве будет уменьшаться. И нам эту пертурбацию обещают реализовать на протяжении июня. Уже летом будет работать новый состав», – сказал Бортник.

По его словам, президент Украины продолжает бессистемные перестановки чиновников, что вредит эффективности работы правительства.

«У нас сейчас 15 министерств, но только 12 министров. Правительство коллегиальное, оно решения принимает голосованием. То есть правительство в недосформированном состоянии. Ключевые решения принимаются малым числом людей. Нет первого вице-премьера. И на этой должности может появиться очень тяжелая фигура.

Что касается частной смены министров, то это – признак того, что кадровая политика Зеленского до сих пор остается интуитивной. Они не комплексная, не системная, не базируется на принципах, на подходах, на какой-то технологии. Нет всего этого. Есть интуиция, с помощью которой президент сначала назначает членов правительства, потом понимает, что ошибся и инстинктивно снимает. Вот так интуитивно у нас сейчас работает кадровая модель в правительстве. Это плохо.

С одной стороны, украинцам это нравится. С другой, при такой частой смене кадров не может быть реализована какая-либо последовательная политика. Любом чиновнику надо 2-3 года чтобы реализовать свою стратегию на своей должности. Поэтому страна развивается по инерции реформ – медицинской, образовательной и прочим, потому что люди в этом правительстве меняются как перчатки, при этом сама система движется по инерции», – считает политолог.