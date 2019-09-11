В украинском правительстве объяснили, что не собираются выводить экономику из тени

11.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Новый министр экономического развития Тимофей Милованов считает, что не стоит тратить силы на борьбу с теневой экономикой.

Об этом он заявил в интервью киевскому журналу «Новое время», отвечая на вопрос, как планируется уменьшить высокий уровень украинской теневой экономики.

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«А зачем нам нужно уменьшать? Вот я согласен, что надо это делать. Но давайте начнем с цели: в чем состоит цель уменьшения теневой экономики?», – сказал Милованов.

«Например, наполнение бюджета», – заметило издание.

«А зачем нам бюджет наполнять? Наша задача – максимально наполнить бюджет? Или наша задача – достичь экономического роста и результатов? Понимаете, если у нас фермер встает на ноги, где‑то взял наличные деньги и не заплатил налоги, но из‑за этого он смог купить себе еще один трактор, то, может быть, это хорошо? Конечно, сейчас Министерство финансов, читатели и, может быть, даже президент с премьером скажут: что же это такое я говорю? Но не надо забывать, что для того чтобы бизнес создавался, ему надо давать возможность экспериментировать. А эксперимент всегда происходит в тени. Это надо помнить», – подчеркнул министр.

По его словам, борьба с теневой экономикой не должна быть самоцелью.

«Я борюсь с ней, потому что она искажает правила игры и не дает нам развиваться экономически. При этом понимаю, что определенная часть теневой экономики – это нормально», – резюмировал Милованов.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», экс-премьер и бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал, что более 50 процентов украинской экономики находится в тени.