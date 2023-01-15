В украинском сегменте пошли первые признания потери Соледара

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Командир отдельной тактической группы аэроразведки ВСУ «Птицы Мадьяра» Роберт Бровди вопреки официальному Киеву первым открыто признал потерю Соледара – он сообщил, что бои идут уже за границами города.

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По данным украинского военнослужащего, это произошло после того, как штурмовые отряды русских заняли промзону возле рудника №7 на западных окраинах Соледара, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бровди подбадривает читателей тем, что ВСУ дальше отступать не намерены, «впереди – позиционная борьба», а наступление дается российской стороне ценой больших потерь.

Впрочем, российский военкор Дмитрий Астрахань приводит совсем иные данные – огромные потери как раз у ВСУ, причем, из-за политических мотивов Киева, где ранее обещали, что русские не сумеют взять на Украине больше ни одного города.

«Украина понесла в городе очень крупные потери. Вместо того, чтобы воспользоваться логикой военной целесообразности, они действовали по логике пиара. Американцы же спрашивают, почему за такие баснословные деньги, которые получает Украине нет победы? Значит надо согнать побольше людей и сидеть в застройке как можно дольше, а там может за это время ещё выделят или денег, или оружия, или ещё что-то случится. Думаю, что в данном случае украинцы загнали сами себя в ловушку», – пишет Астрахань.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр, между тем, вечером в воскресенье продолжила отрицать падение Соледара, заявив в эфире ТВ, что за город «продолжаются бои».

Маляр дала понять, что украинского военного, признавшего потерю Соледара, ожидает наказание.

«Я напоминаю, что публичное обнародование информации про движение, перемещение, расположение наших войск вроде «взяли город под контроль, оставили город, находятся в такой-то части города, вышли из такой-то части в такую-то» и так далее – является преступлением (статья 114-2 Уголовного кодекса Украины), если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом или Минобороны, или другими уполномоченными государственными органами. Если кто-то обнародует несанкционированно информацию про то, куда зашли наши войска, откуда переместились, где физически находятся, это работает на врага и вредит нашим оборонцам», – стращает Маляр.

Политолог Сергей Марков объясняет ситуацию.

«Стратегия Зеленского перед встречей министров обороны в Рамштайне 20 января. Зеленскому очень нужно выделение ВСУ как можно больше систем ПВО и наступательного оружия. Поэтому. 1.Для наступательного оружия Зеленскому нужно показать, что ВСУ наступают, а не отступают. Поэтому Зеленский будет до последнего момента лгать, что Россия не взяла Соледар. А сразу после Рамштайна Зеленский признает его потерю легко. 2.Нужно шокировать западную общественность варварством ударов российских ракет. Поэтому с очень высокой вероятностью дом в Днепре был взорван именно спецслужбами Украины по приказу Зеленского как раз за несколько дней до Рамштайна. Это идеальное время, чтобы разогнать волну в сми, а факты, опровергающие российский удар по жилому дому, чтобы не успели появиться», – поясняет Марков.

Украинский волонтер Юрий Касьянов, на протяжении нескольких лет помогавший карательной группировке АТО в Донбассе, также признает махинации Киева с потерей Соледара – по его версии, скандал вокруг Алексея Арестовича тоже был запущен с целью отвлечь внимание от потери города.

«Арестович-гейт наглухо похоронил под тоннами хайпа трагедию Соледара и ошибки командования. Совершенно случайно, конечно», – написал Касьянов в своем блоге.