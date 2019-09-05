В украинском суде выясняют источники финансирования партии Медведчука

05.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

На одного из лидеров партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктора Медведчука подали иск в суд, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший народный депутат Сергей Лещенко.

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Предмет иска – нарушение порядка предоставления или получения взносов, отмечает Лещенко.

“Недавно Президент Зеленский обещал показать всему миру, из каких счетов финансируется партия Медведчука, и украинская ли это партия вообще. Это судебное заседание – хороший повод начать узнавать об источниках, которые удерживают политическую надстройку агента кремлевского кума”, – комментирует Лещенко.

Административное дело назначено к рассмотрению в Оболонском районном суде. Сегодня, 5 сентября, информирует экс-нардеп.

Виктор Медведчук является одним из лидеров партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” (ОПЗЖ). В июне этого года ОПЗЖ подала официальный отчет партии за второй квартал 2019 года. Документ опубликован на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

Отчет партии изучали эксперты грантоедского движения “Честно”. Они выяснили, что в течение квартала партия получила 61,9 млн грн взносов. Из них 45 млн грн – от физических лиц и 16,9 млн грн – от юридических.

“Часть средств партии перечислили сами кандидаты, которые прошли в новый парламент по списку ОПЗЖ”, – пишет “Честно”.

Так, по данным специалистов, по 1,6 млн грн перечислили Нестор Шуфрич (№7 в партийном списке), Тарас Козак (№10) и его брат Богдан Козак. Еще 1,5 млн грн пожертвовал пятый номер в списке ОПЗЖ Сергей Левочкин. Его сестра – Юлия Левочкина (№21) – перечислила партии еще 1,7 млн грн.

“Григорий Суркис, 17-й номер в списке, дал 1,5 миллиона гривен, его племянница Марина Суркис перечислила еще 1,5 миллиона”, – исследовали в “Честно”.

Еще 1,6 млн грн передал партии сам Медведчук (№3). Однако 1,3 млн грн партия ему вернула, рассказали в “Честно”.