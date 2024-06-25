В украинском Закарпатье – громкий коррупционный скандал с политическим привкусом

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В тихом и сонном украинском Закарпатье – громкие разборки с криминальным оттенком. Сын теневого «хозяина Закарпатья» Виктора Балоги Андрей, усаженный на минувших выборах усилиями семейного калана Балог в кресло городского головы города Мукачево, попался на махинациях с землёй на сумму около 100 млн грн – продал 3 га городской земли вокруг местного стадиона «Авангард» по заниженной в девять раз цене.

По новой оценке, земля реально стоила 84,6 млн грн, а её продали за 9,6 млн грн. Убытки местной территориальной общины при этом составляют 74,9 млн грн. Осуществить схему удалось благодаря подкупу оценщика.

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Для репутации Виктора Балоги хуже всего то, что продажа осуществлялась в интересах ООО «Универсал-М» его давнего врага – бывшего парламентария от региона Михаила Ланьо, известного в криминальных кругах Закарпатья по прозвищу «Блюк».

Сейчас Ланьо сидит в кресле главы Мукачевского райсовета, а лет семь назад между ним и кланом Балог шла эпичная война за передел сфер влияния в регионе. Сейчас же выяснилось, что Балога-младший личным решением не только продал землю бывшему врагу своего семейного клана, но и предоставил ему право на рассрочку платежа на полгода.

В итоге для участников схемы все закончилось печально. СБУ, совместно с двумя другими украинскими спецслужбами – Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой, задержала как мэра Мукачево Андрея Балогу, так и председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланьо. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением. Таким образом была одновременно обезглавлена верхушка как Мукачево, так и района.

«По данным следствия, городской голова обеспечил принятие на сессии горсовета решения о продаже по заниженной почти в 9 раз цене участка частному обществу, фактическим контроллером которого является председатель районного совета, бывший нардеп», – говорится в сообщении.

Двум вип-чиновникам, а также двум владельцам компании-оценщицы и оценщику сообщено подозрение по трем статьям УК Украины (подделка документов, злоупотребление властью или служебным положением и подкуп лица, предоставляющего публичные услуги).

«С самого начала расследования руководство и все структурные подразделения городского совета были открыты для сотрудничества с правоохранительными органами и всячески способствовали следствию, для обеспечения объективного выяснения всех обстоятельств этого дела, в соответствии с “буквой” закона”, —сообщили в Мукачевском городском совете.

Клан Балог имеет колоссальное влияние в закарпатском регионе – раскладывая яйца в разные корзины – от местной партии «Рідне Закарпаття» двоюродного брата Балоги-старшего и экс-нардепа Василия Петьовки, которую в народе называют “партией контрабандистов” – до команды экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова, к которой пару лет назад официально присоединился Балога-младший.

Внимание спецслужб к Балоге-младшему и его давним коррупционным делам совпало с киевскими гонениями на скандального нардепа от “Слуги народа” и кума главы Офиса Зеленского Ермака Николая Тищенко, интерес которого к крышеванию закарпатской контрабанды пару лет назад обьединил поссорившихся кузенов Балогу-старшего и Петьовку, что привело к созданию в закарпатском облсовете под их эгидой антиЗе-коалиции.

С тех пор в местном политикуме идет непрекращающаяся грызня, а Киев делает все возможное для того, чтобы окоротить клан Балог. Из-за войны с Балогами центральной власти даже пришлось согласиться на включение в коалицию в облсовете партии местных венгров и кооптацию в число замов губернатора области трех лиц с венгерскими паспортами.