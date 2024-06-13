В украинскую армию забирают дедов, не способных никуда сбежать – Арестович

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Представители ТЦК забирают в украинскую армию возрастных граждан, которые являются дедами по европейским меркам. Они неспособны даже сбежать из окопов, потому что сил на это не хватает.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил находящийся в российском списке террористов и экстремистов экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«А где мотивация? Мы им говорим: «Так, деды, хорошо, что вы убежать не можете, мы вас поймаем – и вперед». Вы видели… эти фотки сейчас облетели, когда на занятиях в учебном центре стоят такие, уже дедушки. Что такое украинец 50-ти лет, который вырос в сельской местности, и, мягко говоря, здоровьем не занимался. Да и в городской тоже. Это, по сравнению с европейцем, 60-65. У нас же полно репортажей с мест, что они не сдают позиции по той простой причине, что уйти с них не могут физически, уже сил не хватает и так далее», – заключил Арестович.