В украинскую армию забирают дедов, не способных никуда сбежать – Арестович

Анатолий Лапин.  
13.06.2024 17:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Представители ТЦК забирают в украинскую армию возрастных граждан, которые являются дедами по европейским меркам. Они неспособны даже сбежать из окопов, потому что сил на это не хватает.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил находящийся в российском списке террористов и экстремистов экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Представители ТЦК забирают в украинскую армию возрастных граждан, которые являются дедами по европейским меркам....

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«А где мотивация? Мы им говорим: «Так, деды, хорошо, что вы убежать не можете, мы вас поймаем – и вперед». Вы видели… эти фотки сейчас облетели, когда на занятиях в учебном центре стоят такие, уже дедушки. Что такое украинец 50-ти лет, который вырос в сельской местности, и, мягко говоря, здоровьем не занимался. Да и в городской тоже.

Это, по сравнению с европейцем, 60-65. У нас же полно репортажей с мест, что они не сдают позиции по той простой причине, что уйти с них не могут физически, уже сил не хватает и так далее», – заключил Арестович.

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