В Укроборонпроме идут массовые обыски по делам Порошенко и Ко

12.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Государственное бюро расследований проводит обыски на концерне “Укроборонпром” и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в Telegram.

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“ГБР проводит обыски на концерне “Укроборонпром” и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав. Все следственные действия, которые там происходят, санкционированы. Происходят они в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц Правления Национального банка Украины в 2016 году”, – написал Труба.

По его словам, следователи спокойно и беспрепятственно делают свою работу: изымают документы и другие вещи, которые будут иметь доказательственное значение. Никакого давления со стороны ГБР, никаких препятствий со стороны “Укроборонпрома”, как отметил Труба, пока нет.

Напомним, после обнародования журналистского расследования в Украине разгорелся скандал о коррупции в оборонной сфере. На фоне этого был уволен первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский. НАБУ возбудило дело в отношении возможной коррупции в оборонной сфере после журналистского расследования. Впоследствии НАБУ провело обыски у Гладковского и других фигурантов “оборонного” дела. Сумма убытков по делам о схемах на предприятиях “Укроборонпрома” составляет около 1 млрд грн.

Обыски прокомментировал инициатор уголовного мреследования экс-президента Петра Порошенко юрист Андрей Портнов.

“Друзья, хорошие новости. Сейчас идут санкционированные судом массовые обыски по уголовным делам Порошенко. По делу о мародёрстве и хищениях в армии обыски идут дома у Гонтаревой, в Укроборонпроме и структурах, принимавших участие в отмывании командой Порошенко украденных у армии средств.

В аэропорту Жуляны продолжаются обыски по делу об использовании Порошенко поддельных паспортов при полёте на Мальдивский архипелаг.

Не благодарите, Петр Алексеевич. Скоро подозрение, снятие неприкосновенности, мера пресечения, обвинительный акт и приговор. Всё, на что Вы системно напрашивались”, – нвписал Портнов в своем телеграм-канале.