В Умани охранять 30 тысяч хасидов будут 16 полицейских из Израиля

22.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

В городе Умань, в Черкасской области, рабочей группой началась подготовка по приему паломников-хасидов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом рассказали в пресс-службе Уманского городского совета.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Подготовка проходит согласно плану. Создана рабочая группа по приему паломников-хасидов в соответствии с распоряжением городского главы. Состоялось заседание рабочей группы, где всем соответствующим службам, которые входят в состав рабочей группы, розданы задания. Делается план мероприятий”, – сказали в пресс-службе.

В городском совете также сообщили, что более массовый приезд паломников происходит, как правило, за неделю до события.

“На сегодняшний день не известно, сколько будет израильских полицейских, но, скорее всего, на уровне прошлого года – 14-16 человек. Возможно будет немного увеличено (количество – ред.), но каждый год цифра не сильно отличается. Из числа местной полиции будет задействован весь личный состав района”, – сообщили в пресс-службе.

Также там добавили, что 3 сентября будет общее совещание к подготовке с участием посла, губернатора и силовых структур.

В этом году Умань ожидает визит 30 тысяч паломников-хасидов