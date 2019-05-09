В умственных способностях Гордона засомневались даже на «Эхе Москвы»

09.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Крым и Донбасс ничем не отличаются от прибалтийских республик, а Украина от ЕС, поэтому рано или поздно крымчане и дончане осуществят свою самую заветную мечту и радостно вернутся в лоно родной незалежной Нэньки.

Такую аналогию в эфире «Эхо Москвы» предложил из Киева украинский пропагандист и телеведущий Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вернуть Крым и Донбасс не удастся ни Зеленскому, ни любому другому украинскому президенту. Это удастся сделать только ослабленной санкциями России или при другом президенте РФ. Самое главное скажу: Крым и Донбасс всё равно будут украинскими, неминуемо. Как Балтия стала независимой после советской оккупации…, точно так же Крым и Донбасс вернутся в Украину. Вопрос времени, это может произойти завтра, а может через пятьдесят лет», – заявил Гордон.

«Только разница ведь есть: страны Балтии – это изначально независимые страны со своей долгой историей, а независимой Украине тридцать лет», – отметил один из радиоведущих.

«Не имеет значения. Имеет значение слово «независимая». Когда вы приходите в магазин и крадёте там бублик, вы совершаете плохой поступок, и вам этот бублик надо вернуть, он не ваш. Поэтому надо отдать бублик», – упрямо твердит украинский пропагандист.