В УПЦ дали Зеленскому благословение, пообещали поддержку и напомнили о захваченных храмах

22.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Предстоятель Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московский патриархатом), митрополит Киевский Онуфрий поздравляет Владимира Зеленского с победой на президентских выборах и напоминает ему о важности соблюдения принципа невмешательства в дела церкви, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в его поздравительном письме Зеленскому, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

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“Уверен, что Ваше служение на посту президента Украины будет выступать гарантом соблюдения государственной властью Конституции, определенного Основным законом принципа невмешательства государства в дела Церкви, а также прав и свобод верующих всех конфессий”, – отмечается в сообщении.

Онуфрий считает победу Зеленского на выборах “свидетельством большого доверия к нему со стороны украинского общества”. Также, по его мнению, это является признаком того, что “заявленные им приоритеты развития страны совпадают с надеждами и стремлениями украинского народа”.

Митрополит заверил Зеленского, что тот может рассчитывать на “безусловную поддержку Украинской православной церкви во всех вопросах, которые будут способствовать утверждению и развитию духовных и нравственных ценностей украинского общества”.

В заключение предстоятель УПЦ пожелал Зеленскому “божьего благословения на новом и ответственном пути служения Украине и ее народу”.

Ранее с аналогичным посланием в адрес Владимира Зеленского выступил еще один важный церковный сановник УПЦ, управляющий Запорожской епархией митрополит Лука.

«Народ рассчитывает на улучшение ситуации в стране после выборов и думает, что Вам, новому Главе государства и Вашей команде действительно удастся достичь положительных результатов в объявленной программе преобразований, – говорится в обращении. – Мы – клирики и верующие Запорожской епархии Украинской Православной Церкви – надеемся, что так необходимые для нашей страны изменения будут реализовываться мирным путем, в интересах простых людей, а не узкой группы набивающих свои карманы толстосумов и упивающихся властью бюрократов. Мы также рассчитываем на то, что с приходом нового главы государства, который позиционирует себя как слуга народа, будут восстановлено действие Конституции и законов, которые гарантируют украинским гражданам неукоснительное соблюдение фундаментальных прав и свобод».

Митрополит подчеркнул, что речь в том числе идет о свободе вероисповедания и отсутствии дискриминации по религиозному признаку.

«Ненормально, когда у законных владельцев насильно отбирают их храмы, выставляя на улицу целые общины, – отметил правящий архиерей Запорожской епархии УПЦ. – Дико, когда при этом избиваются священники и прихожане, даже дети. Страшно, когда с подачи власти выселяются из домов батюшки и их семьи из-за того, что они не желают поддаваться давлению и предавать свою Церковь. Преступно, когда чиновники неправомерно “узаконивают” подложные протоколы и лишают религиозные общины их законного статуса. Разве это отвечает нормам морали и нашего законодательства? Разве это соответствует стандартам европейского сообщества, об интеграции в которое заявлено на самом высоком государственном уровне? Разве это не раскалывает наше общество и не делает миллионы православных украинцев гражданами “второго сорта”?»

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, на Украине состоялся второй тур президентских выборов. За Владимира Зеленского проголосовали рекордные для украинской истории 73 % избирателей во всех регионах страны. В Запорожской области Зеленский набрал более 80 % голосов.

Выступая после выборов перед своими стронниками, Петр Порошенко пообещал “защищать” созданную при его активном участии неканоническую “ПЦУ” от “реванша”.