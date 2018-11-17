В УПЦ мало автокефалистов, но много колеблющихся – СМИ

17.11.2018, Москва, Василий Иванов

Епископы Украинской православной церкви массово приехали в Киевско-Печерскую лавру, потому что рассчитывали на встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом пишет сегодня украинское издание «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта встреча давно назрела: владыки УПЦ МП то и дело жаловались, что они “ничего не знают”, “им ничего не говорят”, они “не слышали никаких предложений”, “не видели никаких программ”. И вот президент, наконец, пошел навстречу пожеланиям трудящихся: приходите, мол, будет интересно. Судя по всему, о том, что президент ждет их в Украинском доме, а не в Лавре, многие владыки узнали лишь по прибытии в Лавру», – говорится в статье.

«Зеркало недели» утверждает, что хотя Собор и проголосовал почти единогласно за разрыв с Константинопольским патриархатом, не все епископы сделали это от чистого сердца.

«Да, здесь есть много тех, кто держится зубами за “русское православие”, в котором они нашли для себя островок СССР, заповедник “всего, что было нам дорого”. Но есть и те, кто искренне поверил в благодатность “канонического” и безблагодатность “филаретовского”. И далеко не всем из них окажется по силам поверить еще и в безблагодатность Константинопольского», – говорится в статье.

Издание признает, что в УПЦ мало «автокефалистов», но утверждает: очень многие колеблются.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор» со ссылкой на российский «Коммерсант», Митрополит Винницкий и Барский Симеон на встрече с президентом Украины Петром Порошенко и двумя другими иерархами канонической УПЦ 13 ноября якобы имел доверенность от 15 своих коллег – митрополитов и епископов.