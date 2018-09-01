В УПЦ потребовали от СМИ опровергнуть информацию о предоставлении автокефалии

01.09.2018, Москва, Елена Острякова

Украинские СМИ распространили неправдивую информацию о том, что Константинопольский Патриархат якобы принял решение о предоставлении автокефалии Украинской Церкви. Митрополит Галльский Эммануил, на которого ссылаются журналисты, ничего об этом не говорил, комментируя результаты встречи Константинопольского и Московского Патриархов в Стамбуле.

Об этом сообщает Синодальный информационно-просветительский отдел Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата) на своем официальном сайте.

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Приводятся подлинные слова митрополита Галльского: «Как вы знаете, в Украине уже больше 25 лет продолжается раскол, и Вселенский Патриархат принял решение рассмотреть все способы, которыми может быть провозглашена автокефалия Украинской Православной Церкви. Именно это решение было принято в апреле, и мы уже исполняем это решение, и про это Вселенский Патриарх также сообщил Патриарху Кириллу во время его визита…».

В УПЦ подчеркивают, что в приведенной фразе отсутствует утверждение о том, что решение по автокефалии уже принято: Константинопольский Патриархат ищет поиск решения «украинского вопроса».

«Удалось ли Константинопольской Патриархии с апреля месяца найти варианты предоставления автокефалии, и если так, какими она их видит – в выступлении митрополита Эммануила не сообщается. Как не сообщается высокоуважаемым иерархом, имеет ли целью Константинопольская Патриархия реализовать указанные варианты, если они теоретически ею будут найдены», – говорится в сообщении Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ.

Там полагают, что ряд украинских СМИ, в частности, сайт «Громадське» не только неправильно интерпретировал слова митрополита Галльского Эммануила, но и «сознательно или неосторожно опубликовал неверный вариант перевода с английского».

«К сожалению, многие информационные ресурсы, не проверив достоверность информации на сайте Hromadske, скопировали ее и распространили откровенную дезинформацию. Этим они нанесли репутационный вред известному иерарху современности митрополиту Галльскому Эммануилу, который говорил от имени Константинопольского Патриархата. Такие действия представителей журналистского сообщества, как и любой обман, создают угрозу межправославному диалогу по вопросу преодоления церковного раскола на Украине. Информационные ресурсы, которые распространили фейк, должны немедленно его опровергнуть и принести извинения перед читателями», – говорится в сообщении.