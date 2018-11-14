В УПЦ рассказали правду о том, почему к ним не пришел Порошенко

14.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

В администрации Порошенко говорят неправду о вчерашнем Соборе епископов УПЦ, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей УПЦ митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, отвечая на вопрос об атмосфере на вчерашнем Соборе епископов УПЦ, который проигнорировал приглашенный туда Петр Порошенко.

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“Как нам рассказывал Блаженнейший Митополит Онуфрий, еще на этапе подготовки встречи наш Предстоятель сразу предложил Президенту провести ее в Лавре, и Президент сначала согласился. Из Митрополии было отправлено всем архиереям письмо, датировался 8-м ноября этого года, с благословением от Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и за подписью митрополита Антония, чтобы все архиереи 13-го ноября собрались для встречи с Президентом в Киево-Печерской Лавре в корпусе №45”, – рассказывает митрополит.

Однако, по его словам, кто-то из окружения Президента посоветовал ему не ехать в Лавру, чтобы это не было воспринято как выражение поддержки канонической Церкви.

“Так или нет, не знаю, но по неизвестным нам причинам место встречи Президентом было изменено. И наши архиереи получили приглашение из Администрации Президента, датированное уже 9-м ноября, на ту же дату встречи с Президентом, но уже в «Украинский дом». Владыки, в определенной степени были дезориентированы, куда им ехать, поэтому все собрались в Лавре, ведь для архиереев благословение Священноначалия имеет приоритетное значение. В такой ситуации Блаженнейший владыка решил спросить мнение епископата. Поэтому для решения этой коллизии и было решено созвать экстренное заседание Священного Синода, для того, чтобы, пользуясь присутствием в Лавре всего епископата, обсудить и решить этот и другие вопросы”, – разьяснил митрополит Митрофан.

Он добавил, что никто не закрывал архиереев в Лавре, как об этом раструбили в непризнанной УПЦ КП Филарета.

“Никто не изолировал от встречи с Президентом, но была необходимость соборно обсудить этот вопрос. Блаженнейший Митрополит Онуфрий на Соборе дал возможность высказаться каждому архиерею. Преимущественно, мнение архиереев была практически единогласным, чтобы эта встреча состоялась в Лавре. Когда было принято это решение, то был осуществлен телефонный звонок в Администрацию Президента с сообщением, что наш епископат ждет Президента в Лавре. Кроме того, в присутствии членов Собора состоялся телефонный разговор Блаженнейшего владыки с Президентом, во время которой Предстоятель сообщил главе государства мнение практически всего епископата. Выслушав, президент отказался встречаться. Поэтому, подчеркиваю, что именно президент отказался от встречи. Мы все ждали его в Лавре. Как сейчас все это комментируют в Администрации Президента и наши оппоненты – пусть остается на их совести”, – резюмировал Митрофан.