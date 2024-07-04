В УПЦ сообщили о своих потерях на фронте

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3 июля на фронте погиб сын протоиерея Александра Максимюка (Острожского благочиния Ровенской епархии канонической УПЦ) 20-летний Александр Максимюк. Об этом сообщил в соцсети секретарь епархии протоиерей Виктор Земляной .

Местные СМИ сообщают, что украинский солдат погиб при выполнении боевого задания в Луганской области.

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«Александр на войну ушел добровольцем летом 2023 года, проходил обучение за рубежом, последние месяцы воевал на передовой в составе 3-й отдельной штурмовой бригады. Через месяц воину исполнился бы 21 год», – пишет близкий к верхушке УПЦ информресурс «Союз православных журналистов», ряд сотрудников которого сегодня арестованы СБУ по обвинениям в «подрывной работе против Украины».

Архиепископ Ровенский и Острожский УПЦ Пимен от имени духовенства, монашества и мирян епархии выразил соболезнования протоиерею Александру по поводу гибели сына .

«Пусть Господь примет душу погибшего воина Александра в свои обители и упокоит вместе с праведными. В эти скорбные минуты искренне сочувствуем отцу Александру и родным погибшего воина. Трудно найти слова утешения, когда происходит непоправимое – гибель дорогого человека. Мы не в состоянии изменить обстоятельства, только просим Всевышнего дать вам силы перенести боль утраты», – говорится в сообщении епархии.

Нюанс в том, что упомянутая в тексте 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ – это фактически, реформированный и ребрендированный «Азов» – ее костяк и руководство составляют участники этого, запрещенного в РФ праворадикального военного формирования.

Боец «Азова», выросший в семье священника канонической УПЦ – это говорит о многом.

В прошлом году тот же ресурс СПЖ сообщал о смерти после тяжелого ранения на фронте еще одного сына священника УПЦ Александра Маргиты – уроженца села Грибовицы Владимирского района Волынской области. По случаю его смерти в селе был объявлен трехдневный траур.

Самое интересное, что, как сообщают местные СМИ Волыни, отец погибшего солдата ВСУ – священник УПЦ Игорь Маргита – настоятель того самого Покровского храма в Грибовице, который еще в 2015 г. был силой захвачен предшественником нынешней подстамбульской ПЦУ- непризнанным «Киевским патриархатом». Спустя два года отец Игорь с общиной построил новый храм на своем личном участке. А в 2019 году его назначили настоятелем еще и на Михайловский приход в Топилище.

Все эти сообщения, локальные на первый взгляд, весьма информативны и дают основания для ряда глобальных выводов. Смысл их распространения ресурсами УПЦ в том, что это своеобразная линия публичной защиты Церкви от нападок государства и ультраправых структур, обвиняющих УПЦ в связях с Москвой и в поддержке СВО.

Сообщая о своих потерях на фронте УПЦ как бы публично заявляет: мы тоже с народом, несем потери, как и все, а нас при этом еще и обьявляют «московскими». Аналогичную задачу выполняют и многочисленные сообщения о благотворительной волонтерской помощи общин УПЦ разным частям ВСУ.

Правда, судя по не меняющейся риторике власти, так и не оставившей идей запрета УПЦ, такой метод защиты не очень помогает, а оценить его влияние на «молчаливые массы» мы не имеем возможности из-за отсутствия достоверных данных.