14.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В УПЦ требуют закрыть уголовное дело против священников Запорожской епархии

Священный Синод Украинской Православной Церкви выразил обеспокоенность по поводу открытия уголовного производства прокуратурой Запорожской области против священников местной епархии УПЦ, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в сообщении Информационно-просветительского отдела УПЦ.

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По мнению УПЦ, открытое уголовное дело содержит признаки преследования по религиозному принципу и носит политический характер, преследуя целью вмешательство во внутренние дела Украинской Православной Церкви.

“Такими действиями вводится новая схема в виде уголовного преследования религиозной общины за то, что она в своей деятельности руководствуется священными канонами и правилами, согласно которым в Церкви не удовлетворяются потребности лиц других религиозных сообществ”, – говорится в сообщении на церковном сайте.

В УПЦ обращают внимание на то, что в соответствии с международным правом, государство не имеет права нарушать автономию религиозного сообщества и в любой способ вмешиваться в ее внутренние дела. Религиозная община самостоятельно определяет порядок и способ осуществления или не совершения обрядов над лицами из других религиозных сообществ.

Синод УПЦ считает, что данное уголовное производство должно быть прекращено, поскольку представители Запорожской епархии Украинской Православной Церкви действовали в соответствии с законодательством Украины и на основании канонов Православной Церкви.

“Опираясь на каноны Святой Православной Церкви, руководящий орган УПЦ подтвердил, что церковные Таинства и обряды могут совершаться исключительно над членами Церкви. А членство в Церкви получается путем свободного принятия Таинства Крещения”, – говорится в сообщении.

Напомним, на сайте прокуратуры Запорожской области появилась информация следующего содержания:

«… 11.01.2018г. в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) относительно совершения отдельными представителями Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), ОО «Союз православный «Радомир» и другими неустановленными лицами умышленных действий, направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, оскорбления чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, повлекшие тяжкие последствия в виде возникновения столкновений и массовых беспорядков в Запорожской области и других регионах Украины».

Основанием для открытия уголовного производства, по мнению прокуратуры, стало то, что «представители Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата допускают выборочный подход к осуществлению религиозных обрядов, предпочитая тех лиц, которые проходили обряды крещения именно в УПЦ МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями».